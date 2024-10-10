AMS Agency 8 років на ринку: шлях від локальної до мережевої агенції

Серед сильних сторін AMS є вміння поєднувати ефективність перформансу з глибокими знаннями медіа

AMS agency 10 жовтня святкує свій 8-й День народження. З моменту свого заснування агенція пройшла довгий шлях. Сформувала потужну команду, вийшла на 3 іноземні ринки, адаптувалася до ризиків, викликаних повномасштабною війною. І найголовніше – постійно набирала обертів у своєму розвитку. Тож засновниця та виконавча директорка AMS діляться досвідом, здобутим за 8 років активної боротьби на різних рекламних ринках.

"Наше найбільше досягнення – це команда, яку ми зібрали за 8 років. З моменту заснування ми не лише зберегли ключових спеціалістів, але й поповнили штат новими експертами. З одного боку, вони допомогли закріпити наші позиції в сегменті фармацевтики, що є ключовим у всіх країнах, а з іншого – посприяли розвитку нових категорій клієнтів та зміцненню нових напрямків наших послуг," – зазначає Наталя Бойко, CEO AMS Agency.

Нестандартно та ефективно агенція працює з локальними FMCG-брендами. Наприклад, кампанія для Veri Peri від Millennium стала суперуспішною, адже команда детально вивчила потреби та особливості сприйняття українців в умовах повномасштабної війни та вперше в категорії шоколаду реалізувала успішний лонч нового бренду виключно в диджиталі.

Не менш важливою є довіра клієнтів. AMS пощастило знайти вірних партнерів серед брендів, з якими агенція працює вже понад 7 років. Ба більше, деякі з них довірили ведення свого бренду одразу на 3-х ринках! Це не тільки свідчення ефективності, але й доказ того, що всі процеси та стратегії вибудувані правильно.

Як зазначає засновниця агенції Марина Колєснікова, успіх AMS на нових ринках значною мірою залежав від знання локальних законів і нюансів бізнесу. "Ми витратили багато часу на інтеграцію наших команд з інших країн та вивчення місцевого законодавства. Також врахували тонкощі місцевих ринків завдяки локальному ньюбізу. Саме ці дії та рішення дозволили нам зберегти наші сильні сторони та масштабувати успіх на нові території," – підкреслює Марина.

Серед сильних сторін AMS є вміння поєднувати ефективність перформансу з глибокими знаннями медіа. З таким підходом агенція виходить на ринок ОАЕ.

Наразі агенція не збирається зупинятися, а навпаки набирає обертів. До свого дня народження AMS провела масштабний ребрендинг, що відображає новий рівень розвитку. На то є дві основні причини. По-перше, це нові виклики, які несе ринок ОАЕ, де візуальна частина є пріоритетною. По-друге, це розвиток креативного напрямку, який мотивує агенцію ставати дедалі більш сучасною та оригінальною у власній комунікації.

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