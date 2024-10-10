AMS Agency 8 лет на рынке: путь от локального агентства к сетевому

Среди сильных сторон AMS — умение сочетать эффективность перформанса с глубокими знаниями медиа

AMS agency 10 октября отмечает свой 8-й День рождения. С момента своего основания агентство прошло долгий путь. Сформировало сильную команду, вышло на 3 иностранных рынка, адаптировалось к рискам, вызванным полномасштабной войной. И самое главное – постоянно набирало обороты в своем развитии. Основатель и генеральный директор AMS делятся опытом, накопленным за 8 лет активной борьбы на разных рекламных рынках.

"Наше главное достижение – это команда, которую мы собрали за 8 лет. С момента основания мы не только сохранили ключевых специалистов, но и пополнили штат новыми экспертами. С одной стороны, они помогли укрепить наши позиции в сегменте фармацевтики, который является ключевым во всех странах, а с другой – способствовали развитию новых категорий клиентов и укреплению новых направлений наших услуг", – отмечает Наталья Бойко, CEO AMS Agency.

Агентство работает нестандартно и эффективно с локальными FMCG-брендами. Например, кампания для Veri Peri от Millennium стала супер успешной, так как команда детально изучила потребности и особенности восприятия украинцев в условиях полномасштабной войны и впервые в категории шоколада реализовала успешный запуск нового бренда исключительно в диджитале.

Не менее важным является доверие клиентов. AMS посчастливилось найти верных партнеров среди брендов, с которыми агентство работает уже более 7 лет. Более того, некоторые из них доверили ведение своего бренда сразу на трёх рынках! Это не только свидетельство эффективности, но и доказательство того, что все процессы и стратегии выстроены правильно.

Как отмечает основатель агентства Марина Колесникова, успех AMS на новых рынках во многом зависел от знания местных законов и нюансов бизнеса. "Мы потратили много времени на интеграцию наших команд из других стран и изучение местного законодательства. Также учли тонкости местных рынков благодаря локальному ньюбизу. Именно эти действия и решения позволили нам сохранить наши сильные стороны и масштабировать успех на новые территории", – подчеркивает Марина.

Среди сильных сторон AMS — умение сочетать эффективность перформанса с глубокими знаниями медиа. С таким подходом агентство выходит на рынок ОАЭ.

Сейчас агентство не собирается останавливаться, а наоборот набирает обороты. К своему Дню рождения AMS провела масштабный ребрендинг, который отражает новый уровень развития. На то есть две основные причины. Во-первых, это новые вызовы, которые несет рынок ОАЭ, где визуальная часть имеет приоритетное значение. Во-вторых, это развитие креативного направления, которое мотивирует агентство становиться всё более современным и оригинальным в собственной коммуникации.

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