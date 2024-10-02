Пише книги та їздить у школи до дітей: де зараз і чим займається ексспікер парламенту Володимир Литвин

Перед війною він навіть подався на посаду ректора Київського університету, але програв вибори

Володимир Литвин – український політик, колишній народний депутат та ексспікер Верховної Ради. Був кандидатом у президенти і має наукові ступені – доктор історичних наук, професор. Свого часу він був одним із тих, хто голосував за "диктаторські закони 16 січня".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Володимир Литвин та чим він займається під час війни.

Володимир Литвин. Фото: Getty Images

Володимир Литвин — що про нього відомо

Володимир Литвин народився на Житомирщині 1956 року, зараз йому 68 років. Він із початку 2000-х був в українській політиці, ставав народним депутатом чотирьох скликань. Також він двічі обіймав посаду спікера Верховної Ради — з травня 2002 по травень 2006 року і з грудня 2008 по грудень 2012 року. Крім того, Литвин кілька разів балотувався у президенти України, але так і не був обраний.

Володимир Литвин. Фото: Getty Images

16 січня 2014 року Володимир Литвин був серед тих, хто проголосував за "диктаторські закони", проте пізніше просив вважати свій голос недійсним. Потім він підтримав Постанову про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі мирних громадян України, а також підтримав Постанову про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень.

Володимир Литвин. Фото: Getty Images

Литвин відомий своїми скандальними заявами про відносини з Росією та Євросоюзом. У вересні 2016 року ЗМІ опублікували так звані "думки вголос" Литвина. Тоді він заявив, що "від відносин з Євросоюзом ми нічого не отримуємо, а від того, що їх розірвали з Росією, багато втрачаємо". Також він сказав: "Я думаю, що тут спрацьовує таке питомо українське: сподобатися тим, хто багатший, більш цивілізованим країнам".

Володимир Литвин. Фото: Getty Images

Володимир Литвин зараз – чим він займається під час війни

2021 року Володимир Литвин, який відомий і своєю науковою діяльністю та є професором, був кандидатом на виборах ректора до Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Проте не отримав потрібної підтримки та програв ці вибори.

Зараз у його профілі у Facebook зазначено, що він працює у Національній академії наук України. А на своїй сторінці у цій соцмережі Володимир Литвин публікує свої наукові статті та монографії. Також відомо, що він випустив книгу "Незасвоєні уроки: 1917-1991", яку продає у тому числі й через соцмережі.

Судячи з його публікацій у соцмережі, Володимир Литвин часто буває на малій батьківщині — на Житомирщині. Він проводить зустрічі з педагогами та учнями місцевих шкіл. Було навіть, що привіз для однієї зі шкіл навчальну зброю для занять із військової підготовки.

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