Не тільки елітна квартира у Дубаї: як депутатка Житомирської міськради обжилася мільйонними статками

На питання чому не декларувала розкішну нерухомість, відповіла, що нічого не знала

Депутатка Житомирської міськради та сестра головного фігуранта "бурштинової справи" Олена Розенблат протягом 5 років не показувала у декларації розкішну нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах на 600 тисяч доларів та дохід від оренди та продажу житла на 359 тисяч доларів.

Водночас це становило 959 тисяч доларів або 27 мільйонів гривень за курсом, що відповідає часу фінансових операцій. Приховування доходів "Схеми" виявили через витік даних із дубайських державних реєстрів, пише "Радіо Свобода".

Facebook Олени Розенблат

Розкішна нерухомість та доходи

У 2019 році Олена Розенблат купила у Дубаї одразу два об’єкти нерухомості: квартиру за 330 тисяч доларів (7,9 мільйона гривень на момент покупки – ред.) та готельний номер за 270 тисяч доларів (6,4 мільйона гривень на момент покупки – ред. ).

Seven Hotel and Apartments The Palm

"Номер розташований в елітному готельному комплексі Seven Hotel and Apartments The Palm, а апартаменти на 70 квадратних метрів — в District One Residences 14. Рієлторське агентство Binayah Properties називає цей житловий комплекс "втіленням розкішного життя в Дубаї"", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що квартиру депутатка продала у січні поточного року за 459 тисяч доларів, заробивши 129 тисяч доларів (5,1 мільйона гривень за курсом – ред.). Проте не вказала це у своїх деклараціях.

"Хоча річну декларацію за 2024 рік у Розенблат ще є час подати до 1 квітня 2025 року, одноразовий дохід від 151 тисячі гривень вона мала вказати у декларації про суттєві зміни у майновому стані, але цього не зробила", — пише автор.

Здала квартиру росіянину і нічого не знає

Також у матеріалі йдеться, що деяку нерухомість у Дубаї Олена все-таки вказала у декларації. Це квартира на 70 квадратів, куплена у 2020 році за 11,5 мільйона гривень.

Однак дохід, який депутатка отримала від здачі в оренду цих апартаментів, що становить близько 100 тисяч доларів, жінка традиційно приховала. Тим більше що зараз її винаймає громадянин Росії.

The Residences at Marina Gate II

Коли журналісти "Схем" звернулися до Олени з питанням, чому вона приховала нерухомість у Дубаї та прибутки від неї, депутатка відповіла, що не знає ні про готельний номер, ні про квартиру в Дубаї, ні про прибутки від них.

У чому звинувачували Борислава Розенблата

Олена Розенблат – сестра колишнього парламентаря від політичної сили "Блок Петра Порошенка" Борислава Розенблата. Він – фігурант кримінального провадження, в рамках якого він звинувачується у зловживанні впливом та отриманні хабарів на 280 тисяч доларів за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні.

Джерело "Схем", знайоме з матеріалами справи, на умовах анонімності розповіло, що щоб уникнути арешту майна Борислав Розенблат переписував на свою сестру об’єкти нерухомості та компанії, які міг. Сам фігурант відкинув ці звинувачення.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Печерський районний суд Києва знову опинився у центрі гучного скандалу. Цього разу його спровокувала неоднозначна репутація судді Галини Матійчук, яка фактично дозволила Бориславу Розенблату вивести із країни кілька сотень мільйонів гривень.