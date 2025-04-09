Трамп поставив тарифи на паузу: ринок уже відреагував

На ринку спостерігається підйом

Президент США Дональд Трамп поки що передумав вводити торгівельні мита проти всього світу і взяв паузу на три місяці для обговорення деталей. Винятком виявився лише Китай, проти якого мита у розмірі 125% набудуть чинності негайно.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth. За його словами, понад 75 країн зв’язалися з представниками США, щоб розпочати переговори щодо розв'язання торгових питань.

"Я дозволив 90-денну паузу, а також суттєве зниження взаємних тарифів протягом цього періоду на 10%, що також набирає чинності негайно", — написав він.

При цьому він зазначив, що сподівається на те, що Пекін незабаром зрозуміє, що "пограбування США та інших країн більше не є стійким чи прийнятним". Однак доти він запроваджує 125% торгових мит на всі товари з Китаю.

Варто зазначити, що ринки на цю новину відреагували моментально. Американські компанії на фондових біржах збільшили вартість сумарно на 3,5 трильйона доларів, а за ними підстрибнула вартість нафти та криптовалют.

"90-денну паузу зробили, бо Трамп хоче брати участь у переговорах, а не через реакцію ринку", — прокоментував попереднє падіння міністр фінансів США Скотт Бессент.

Як повідомлялося раніше, Китай раніше офіційно оголосив про підвищення мит на американські товари з 34 до 84%. На тлі цього Трамп хоче змусити ЄС купити енергоносіїв у США на 350 мільярдів доларів, щоб не вводити тарифи.