"Барселона" — "Борусcія" Д: де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Перша гра пройде в Іспанії

У середу, 9 квітня, столиця Каталонії прийме велику гру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Боруссія" Д.

У прямому ефірі в Україні поєдинок "Барселона" — "Боруcсія" Д буде доступним для перегляду на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч "Барселона" — "Борусcія" Д пройде в Барселоні (Іспанія) на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс", початок гри о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

Нагадаємо, каталонський суперклуб посів друге місце на основному етапі Ліги чемпіонів, "Боруcсія" Д стала 10-ю, через що дортмундцям довелося виступати в стиковому раунді ЛЧ. Там німецький клуб здолав "Спортінг". У 1/8 ЛЧ Джмелі вибили "Лілль", а Синьо-гранатові — "Бенфіку".

За підсумками жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів переможець чвертьфіналу "Барселона" — "Боруссія" Д у півфіналі турніру зіграє з переможцем протистояння "Баварії" та "Інтеру".