"Барселона" — "Боруссія" Д: букмекери оцінили шанси команд у Лізі чемпіонів

Іспанці — фаворити 2-матчевого протистояння з німцями

У середу, 9 квітня, у Барселоні відбудеться чвертьфінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Боруссія" Д.

На думку букмекерів, Синьо-гранатові є беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Крім того, каталонський суперклуб вважається також фаворитом 2-матчевого протистояння. На вихід "Барселони" до півфіналу фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,19. У той самий час подібний успіх німців оцінюється коефіцієнтом 5,00. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги Блаугранас у першій грі у 74%, а Джмелів – у 10%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Барселона" — "Боруссія" Д:

Favbet: (перемога "Барселони" 1,29 — нічия 6,20 — перемога "Боруссії" Д 9,60)

William Hill: (1,30 — 6,00 — 9,00)

Bwin: (1,29 — 6,00 — 9,25)

Зустріч "Барселона" — "Боруссія" Д пройде в Барселоні (Іспанія) на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс", переглянути гру можна в Україні.

Нагадаємо, каталонський суперклуб посів друге місце на основному етапі Ліги чемпіонів, "Боруссія" Д стала 10-ю, через що дортмундцям довелося виступати в стиковому раунді ЛЧ. Там німецький клуб здолав "Спортінг". У 1/8 ЛЧ Джмелі вибили "Лілль", а Синьо-гранатові — "Бенфіку".

За підсумками жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів переможець чвертьфіналу "Барселона" — "Боруссія" Д у півфіналі турніру зіграє з переможцем протистояння "Баварії" та "Інтера".