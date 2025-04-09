Нові правила торгівлі з ЄС вплинуть на вартість українських товарів: нардеп пояснив як саме

Проблема стосується не лише сільськогосподарської продукції

Українські товари можуть подорожчати на 10% через те, що ЄС не продовжуватиме "торговельний безвіз" з Україною. Це означає, що ціни на продукти та інші товари з України стануть вищими для європейських покупців.

Наші виробники змушені будуть платити додаткові мита, які раніше не сплачували. Про це повідомив нардеп Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE.

Політик звернув увагу на те, що уряд часто повідомляє про важливі зміни запізно, коли вже мало часу для реагування.

"На жаль, ми часто досить зустрічаємося з ситуацією, коли в останній момент Кабмін виходить з інформацією про справжній стан речей і про те, які саме кроки вони зробили, щоб цього уникнути", – сказав Камельчук.

За його словами, зараз немає чіткої інформації про те, як саме уряд оцінює вплив цих змін на українську економіку. Але важливо розуміти, що проблема стосується не лише сільськогосподарської продукції. Україна продає за кордон багато різних товарів. Серед них – українські метали, хоча через війну їх виробництво зменшилось.

"І знову ж таки повторюсь, що ринки, наприклад, які пов'язані з українськими металами… вони не прив'язані тільки до Європи. Є країни Близького Сходу, Латинської Америки, Сполучених Штатів, які використовують український метал, а це важлива складова в українському експорті", – наголосив Камельчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський пояснив, як нові мита Трампа вплинуть на Україну. Чи варто хвилюватися українському бізнесу? Україні "пощастило" – проти неї буде діяти стандартна мінімальна тарифна ставка в 10%.