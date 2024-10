Не только элитная квартира в Дубае: как депутат Житомирского горсовета обжилась миллионным состоянием

На вопрос почему не декларировала роскошную недвижимость, ответила, что ничего не знала

Депутат Житомирского горсовета и сестра главного фигуранта "янтарного дела" Елена Розенблат на протяжении 5 лет не показывала в декларации роскошную недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах на 600 тысяч долларов и доход от аренды и продажи жилья на 359 тысяч долларов.

Вместе это составило 959 тысяч долларов или 27 миллионов гривен по курсу, соответствующему времени финансовых операций. Сокрытие доходов "Схемы" обнаружили из-за утечки данных из дубайских государственных реестров, пишет "Радио Свобода".

Facebook Елены Розенблат

Роскошная недвижимость и доходы

В 2019 году Елена Розенблат купила в Дубае сразу два объекта недвижимости: квартиру за 330 тысяч долларов (7,9 миллиона гривен на момент покупки – ред.) и гостиничный номер за 270 тысяч долларов (6,4 миллиона гривен на момент покупки – ред.).

Seven Hotel and Apartments The Palm

"Номер расположен в элитном гостиничном комплексе Seven Hotel and Apartments The Palm, а апартаменты на 70 квадратных метров – в District One Residences 14. Риелторское агентство Binayah Properties называет этот жилой комплекс "воплощением роскошной жизни в Дубае"", – говорится в материале.

Отмечается, что квартиру депутат продала в январе текущего года за 459 тысяч долларов, заработав 129 тысяч долларов (5,1 миллиона гривен по курсу – ред.). Однако не указала это в своих декларациях.

"Хотя годовую декларацию за 2024 год у Розенблат еще есть время подать до 1 апреля 2025 года, единовременный доход от 151 тысяч гривен она должна была указать в декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии, но этого не сделала", – пишет автор.

Сдала квартиру россиянину и ничего не знает

Также в материале говорится, что некоторую недвижимость в Дубае Елена все-таки указала в декларации. Это квартира на 70 квадратов, купленная в 2020 году за 11,5 миллиона гривен.

Однако доход, который депутат получила от сдачи в аренду этих апартаментов, составляющий около 100 тысяч долларов, женщина традиционно утаила. Тем более, что сейчас ее снимает гражданин России.

The Residences at Marina Gate II

Когда журналисты "Схем" обратились к Елене с вопросом, почему она скрыла недвижимость в Дубае и доходы от нее, депутат ответила, что не знает ни о

гостиничном номере, ни о квартире в Дубае, ни о доходе от них.

В чем обвиняли Борислава Розенблата

Елена Розенблат – сестра бывшего парламентария от политической силы "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата. Он – фигурант уголовного производства, в рамках которого он обвиняется в злоупотреблении влиянием и получении взяток на 280 тысяч долларов за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине.

Источник "Схем", знакомый с материалами дела, на условиях анонимности рассказал, что во избежание ареста имущества Борислав Розенблат переписывал на свою сестру объекты недвижимости и компании, которые мог. Сам фигурант отверг эти обвинения.

Напомним, в ноябре 2023 года Печерский районный суд Киева снова оказался в центре громкого скандала. На этот раз его спровоцировала неоднозначная репутация судьи Галины Матийчук, которая фактически позволила Бориславу Розенблату вывести из страны несколько сотен миллионов гривен.