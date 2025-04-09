Путін кудись подівся: його не бачили на публіці понад тиждень

Це вже не перше зникнення диктатора за цей рік

Володимира Путіна не бачили на публіці вже понад тиждень. Востаннє його поява фіксувалася понад вісім днів тому.

На це звернула увагу редакція видання "Ateo". Це вже друге подібне зникнення російського президента з початку 2025 року.

Офіційних пояснень від Кремля наразі немає.

Утім, це не перша подібна ситуація. У березні 2015 року Путін не з’являвся на публіці десять днів — із 5 по 15 березня. Тоді його пресслужба заявляла, що президент "працює у Ново-Огарьово" та має "напружений графік", хоча в медіа ширилися версії про хворобу, смерть або народження дитини. Західні видання, зокрема The Guardian, тоді повідомляли про можливу застуду, однак офіційно це не підтверджували.

Інший подібний епізод трапився в листопаді 2024 року, коли Путін зник із публічного простору з 8 по 19 листопада. Його востаннє бачили на Валдайському форумі 7 листопада — там він привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах. У період його відсутності в Росії лунали ядерні погрози, а заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв заявляв про можливість війни. Тим часом незалежні ЗМІ, зокрема Daily Record, припускали, що деякі виступи Путіна транслювалися у запису. Жодної офіційної інформації про причини його зникнення тоді так і не оприлюднили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що кошти у агресора можуть закінчитися вже на початку літа 2025 року. Тому господар Кремля Володимир Путін і так прагне захопити якомога більше наших територій, щоб мати козирі у переговорах із президентом США Дональдом Трампом.