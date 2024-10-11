Субсидія за жовтень буде з урахуванням опалення: що треба знати

Субсидію в Україні отримують сотні тисяч домогосподарств

В Україні триває призначення житлових субсидій на опалювальний період 2024-2025 років. Більшість отримувачів майже не помітить переходу, адже субсидію продовжать автоматично.

У жовтні в субсидію враховується 15 днів з опаленням попри те, коли включають опалення у конкретному населеному пункті. Аналогічна ситуація тільки з відключенням опалення буде у квітні.

Збільшений розмір субсидії надійде на рахунки отримувачів в листопаді, адже субсидія виплачується на наступний місяць за попередній. Частина отримувачів субсидії має звернутися до Пенсійного фонду. Мова про тих в кого змінилися сімейні та життєві обставини. Тим, кому призначали влітку субсидію у розмірі 0 грн, її автоматично перерахують з урахуванням збільшеної вартості комунальних послуг.

Дізнатися чи нарахована вам субсидія по вашій заяві можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Також там можна подати заяву та декларацію для отримання субсидії. Це знадобиться тим, хто раніше не отримував цей вид допомоги або було відмовлено за певних обставин.

Для того, щоб отримати субсидію потрібно аби витрати на комунальні послуги домогосподарства перевищували 15% всіх статків, в перше півріччя 2024 року людина мала офіційний дохід та сплачувала ЄСВ (окрім тих хто цього не робить офіційно, наприклад студенти, пенсіонери та безробітні), а також не мала депозитів чи великих покупок протягом останнього року.

"Телеграф" викладав основні причини, чому можуть відмовити у субсидії. Серед них великі витрати: вони обмежуються 50 тисяч грн на рік на купівлю чогось великого або іноземної валюти, або ж до 100 тис грн на депозитах.