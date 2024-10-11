Субсидия за октябрь будет с учетом отопления: что нужно знать

Субсидию в Украине получают сотни тысяч домохозяйств

В Украине идет назначение жилищных субсидий на отопительный период 2024-2025 годов. Большинство получателей почти не заметят перехода, ведь субсидию продолжат автоматически.

В октябре в субсидию учитывается 15 дней с отоплением, несмотря на то, когда включают отопление в конкретном населенном пункте. Аналогичная ситуация только с отключением отопления будет в апреле.

Увеличенный размер субсидии поступит на счета получателей в ноябре, потому что субсидия выплачивается на следующий месяц за предыдущий. Часть получателей субсидии должна обратиться в Пенсионный фонд. Речь о тех, у кого изменились семейные и жизненные обстоятельства. Тем, кому назначали летом субсидию в размере 0 грн ., ее автоматически перечислят с учетом увеличенной стоимости коммунальных услуг.

Узнать начислена ли вам субсидия по вашему заявлению можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Также можно подать заявление и декларацию для получения субсидии. Это понадобится тем, кто раньше не получал этот вид помощи или отказали при определенных обстоятельствах.

Для того чтобы получить субсидию нужно, чтобы расходы на коммунальные услуги домохозяйства превышали 15% всего состояния, в первое полугодие 2024 года человек имел официальный доход и платил ЕСВ (кроме тех, кто этого не делает официально, например студенты, пенсионеры и безработные), а также не имела депозитов или крупных покупок за последний год.

Телеграф излагал основные причины, почему могут отказать в субсидии. Среди них большие расходы: они ограничиваются 50 тысяч грн в год на покупку чего-то крупного или иностранной валюты, или же до 100 тыс грн на депозитах.