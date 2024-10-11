Всі надані броні від мобілізації скасують? Адвокат пояснила нове рішення Кабміну (документ)

Готуються зміни

Під час загальної мобілізації деякі категорії чоловіків можуть бути заброньовані від призову через професійну діяльність. Кабмін призупинив бронювання до 15 листопада та ухвалив рішення узгодити певні питання та переглянути раніше прийняті рішення, через що почали ширитися чутки, ніби всі надані броні буде скасовано.

Адвокат Дар'я Тарасенко внесла ясність в це питання. Вона зазначила, що мережею шириться документ Кабміна, який тлумачиться, як зупинення процедури бронювання і скасування всіх раніше наданих бронювань.

"Почну з того, що Постанову з цього питання Кабмін не приймав. 8 жовтня відбулось засідання, на якому протокольно вирішено, що існує потреба узгодити певні питання бронювання, переглянути раніше прийняті рішення тощо. Це рішення не означає, що вже сьогодні змінюється порядок бронювання чи скасовуються відстрочки", — пояснила юрист.

Вона наголосила, що це рішення Кабміну означає, що найближчим часом варто очікувати Постанову КМУ, якою зазначені вище питання будуть вирішені. Таким чином, ця новина не говорить про зміни, які вже відбулися, а лише свідчить про те, що зміни будуть в майбутньому.

"Вкотре нагадую, що не варто плутати бронь та відстрочку! Тут мова йде саме про бронювання працівників за роботодавцем", — додала Тарасенко.

Як писав "Телеграф", голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що нова система економічного бронювання від мобілізації стане реальністю вже цього року. Уряд України готується запровадити механізм, який дозволить критично важливим працівникам залишатися на своїх робочих місцях під час воєнного стану.