В Украине изменят систему бронирования: в Раде объяснили, кому следует переживать

После запуска электронной процедуры произошел значительный прирост забронированных

Решение Кабинета министров относительно проведения аудита предприятий, признанных критическими, обоснованно. При бронировании были обнаружены признаки злоупотреблений.

Об этом рассказал член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский, пишет РБК-Украина. По его словам, причиной проверки стал резкий рост числа забронированных.

"Есть случаи, когда военнообязанный получает повестку, а через час в системе Резерв+ появляется информация, что он забронирован. В электронном виде это очень быстро можно сделать и это основание для определенных манипуляций. Думаю, тем предприятиям, которые реально отвечают критериям, нечего бояться. А с теми, кто злоупотреблял механизмами, пусть разбираются правоохранительные органы", — подчеркнул он.

Вениславский пояснил, что предприятия более тщательно проверят на соответствие критериям и на количество тех, кому предоставили отсрочки. По его словам, вызывает подозрения, что именно после запуска электронной процедуры произошел двойной прирост забронированных.

Напомним, информация о якобы остановке бронирования попала в СМИ 9 октября. Сообщалось, что решение о проверке предприятий было принято после того, как президент Владимир Зеленский узнал, что 1,5 миллиона украинцев были забронированы.

Адвокат Дарья Тарасенко внесла ясность в этот вопрос. По ее словам, это решение не означает, что уже сегодня меняется порядок бронирования или отменяются отсрочки. Юрист подчеркнула, что в ближайшее время следует ожидать постановления КМУ, которым указанные выше вопросы будут решены.