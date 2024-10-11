Рус

Патронатна служба ССО "Кревні" започаткувала інноваційну програму реабілітації "РЕСТАРТ" за підтримки Favbet Foundation

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Патронатна служба ССО "Кревні" започаткувала інноваційну програму реабілітації "РЕСТАРТ" за підтримки Favbet Foundation Новина оновлена 11 жовтня 2024, 17:34

Навесні 2024 року благодійний фонд Favbet Foundation спільно з Єдиною патронатною службою ССО "Кревні" започаткували програму "РЕСТАРТ", спрямовану на реабілітацію українців, які зазнали травм та поранень під час виконання службових обов’язків.

Основна ідея програми полягає у створенні просторів відновлення через гру в медичних закладах та реабілітаційних центрах. Ці простори обладнані PlayStation, VR-окулярами та іншими технологіями, які допомагають у фізичній та когнітивній реабілітації. Перебуваючи у таких просторах, відвідувачі центрів можуть використовувати ігри для покращення моторики, координації, уваги та пам’яті, що є важливими складовими комплексного відновлення.

Станом на вересень 2024 року у Києві та Київській області функціонують два таких простори відновлення, а ще два готуються до відкриття. За цей час було проведено понад 400 ігрових сесій, які щоденно відвідують до 10 поранених. Інтерактивна реабілітація не тільки підтримує фізичне здоров’я, а й сприяє емоційному відновленню, роблячи процес лікування більш комфортним та цікавим.

Другим важливим компонентом програми є "рюкзаки відновлення" — спеціальні набори для тих, хто продовжує реабілітацію вдома, куди входять всі необхідні матеріали для самостійної реабілітації за допомогою інтерактивних ігор. На цей час до медичних установ у Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській та Київській областях було передано вже більше ніж 70 таких рюкзаків.

Благодійний фонд Favbet Foundation взяв на себе фінансування обох складових проєкту, забезпечивши комунікацію з партнерами та організувавши закупівлю необхідного обладнання.

"Відновлення через гру — ефективний метод реабілітації, який вже кілька років успішно застосовують у провідних медичних закладах Європи та США. Ми щиро вдячні команді "Кревні" за можливість долучитись до цього проєкту та одними з перших відкрити інноваційні можливості для відновлення", — кажуть у Favbet Foundation.