Патронатна служба ССО "Кревні" започаткувала інноваційну програму реабілітації "РЕСТАРТ" за підтримки Favbet Foundation

Навесні 2024 року благодійний фонд Favbet Foundation спільно з Єдиною патронатною службою ССО "Кревні" започаткували програму "РЕСТАРТ", спрямовану на реабілітацію українців, які зазнали травм та поранень під час виконання службових обов’язків.

Основна ідея програми полягає у створенні просторів відновлення через гру в медичних закладах та реабілітаційних центрах. Ці простори обладнані PlayStation, VR-окулярами та іншими технологіями, які допомагають у фізичній та когнітивній реабілітації. Перебуваючи у таких просторах, відвідувачі центрів можуть використовувати ігри для покращення моторики, координації, уваги та пам’яті, що є важливими складовими комплексного відновлення.

Станом на вересень 2024 року у Києві та Київській області функціонують два таких простори відновлення, а ще два готуються до відкриття. За цей час було проведено понад 400 ігрових сесій, які щоденно відвідують до 10 поранених. Інтерактивна реабілітація не тільки підтримує фізичне здоров’я, а й сприяє емоційному відновленню, роблячи процес лікування більш комфортним та цікавим.

Другим важливим компонентом програми є "рюкзаки відновлення" — спеціальні набори для тих, хто продовжує реабілітацію вдома, куди входять всі необхідні матеріали для самостійної реабілітації за допомогою інтерактивних ігор. На цей час до медичних установ у Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській та Київській областях було передано вже більше ніж 70 таких рюкзаків.

Благодійний фонд Favbet Foundation взяв на себе фінансування обох складових проєкту, забезпечивши комунікацію з партнерами та організувавши закупівлю необхідного обладнання.

"Відновлення через гру — ефективний метод реабілітації, який вже кілька років успішно застосовують у провідних медичних закладах Європи та США. Ми щиро вдячні команді "Кревні" за можливість долучитись до цього проєкту та одними з перших відкрити інноваційні можливості для відновлення", — кажуть у Favbet Foundation.