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Патронатная служба ССО "Кревни" начала инновационную программу реабилитации "РЕСТАРТ" при поддержке Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов
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Патронатная служба ССО "Кревни" начала инновационную программу реабилитации "РЕСТАРТ" при поддержке Favbet Foundation Новость обновлена 11 октября 2024, 17:34

Весной 2024 года благотворительный фонд Favbet Foundation совместно с Единой патронатной службой ССО "Кревни" начали программу "РЕСТАРТ", направленную на реабилитацию украинцев, которые получили травмы и ранения при исполнении служебных обязанностей.

Основная идея программы заключается в создании пространств восстановления через игру в медицинских учреждениях и реабилитационных центрах. Эти пространства оборудованы PlayStation, VR-очками и другими технологиями, которые помогают в физической и когнитивной реабилитации. Находясь в таких пространствах, посетители центров могут использовать игры для улучшения моторики, координации, внимания и памяти, что является важными составляющими комплексного восстановления.

По состоянию на сентябрь 2024 года в Киеве и Киевской области функционируют два таких пространства восстановления, а еще два готовятся к открытию. За это время было проведено более 400 игровых сессий, которые ежедневно посещают до 10 раненых. Интерактивная реабилитация не только поддерживает физическое здоровье, но и способствует эмоциональному восстановлению, делая процесс лечения более комфортным и интересным.

Вторым важным компонентом программы являются "рюкзаки восстановления" — специальные наборы для тех, кто продолжает реабилитацию дома, куда входят все необходимые материалы для самостоятельной реабилитации с помощью интерактивных игр. В настоящее время в медицинские учреждения в Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской и Киевской областях было передано уже более 70 таких рюкзаков.

Благотворительный фонд Favbet Foundation взял на себя финансирование обеих составляющих проекта, обеспечив коммуникацию с партнерами и организовав закупку необходимого оборудования.

"Восстановление через игру — эффективный метод реабилитации, который уже несколько лет успешно применяют в ведущих медицинских учреждениях Европы и США. Мы искренне благодарны команде "Кревни" за возможность приобщиться к этому проекту и одними из первых открыть инновационные возможности для восстановления", — говорят в Favbet Foundation.