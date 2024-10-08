Як виявляють військовозобов'язаних, які не оновили дані: у ТЦК дали відповідь

Це стосується усіх

Ще влітку 2024 року військовозобов'язані мали оновити свої дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК) чи за допомогою застосунку "Резерв+". На тлі чого у багатьох виникає питання, а як же виявляють осіб, які так і не оновили дані.

Як зазначив начальник Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз в інтерв’ю "Західному кур'єру", значна частина все ж виконала це зобов'язання, але є й багато тих, що проігнорували.

"Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають Нацполіції", – пояснив Мороз.

За його словами, усі особи, які не мають військово-облікових документів — порушники військового обліку та закону про мобілізацію. Водночас навіть особи з відстрочкою від служби, які не оновили дані, також порушники. І наразі таких людей дуже багато.

"Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності", — пояснює Мороз.

Він наголошує, що це не звільняє людину від оновлення даних, що й відбувається після оповіщення особи. Після цього людина обов'язково проходить військово-лікарську комісію.

"Якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона немає права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу", – додає начальник ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна проігнорувати повістку, якщо є бронь чи відстрочка.