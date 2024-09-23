Спав у тамбурі, бо не пустили у вагон? В "Укрзалізниці" пояснили новий скандал з військовими (фото)

Військовий подорожував з великою собакою

Військовий, який їхав потягом з Одеси до Ковеля, був вимушений спати в тамбурі, оскільки його нібито не пустили в вагон з собакою. Але у компанії "Укрзалізниця" цей факт спростовують.

Про скандал написала в Facebook пасажирка Катерина, яка їхала разом з військовим в одному потязі. Вона заявила, що військовий їде з передової, однак його відмовились пускати в вагон, оскільки є "певні обмеження", в тому числі перевезення тварин.

Жінка також опублікувала фото, на якій видно, що людина, одягнена в військову форму, лежить на підлозі тамбура з собакою. Вона обурена умовами, в яких військовослужбовці вимушені їхати в потягах.

"Чому військовим із частинкою душі, з певною відрадою в тих чи інших ситуаціях — тамбур, залізна холодна підлога, свинське відношення? Щоб не встигли відвикнути від окопу?", — пише Катерина.

Тим часом в компанії "Укрзалізниця" заявили, що даний чоловік їхав разом з мамою і мав квитки на два місця, однак на посадці він попередив провідників потяга, що йому нібито "психологічно комфортно" їхати в тамбурі. Там також додали, що не існує жодних обмежень на перевезення тварин, в тому числі службових, на потягах.

Ще зазначається, що провідниця і начальник потяга нібито пропонували чоловіку зайняти місце в купе, однак врешті-решт вирішили, що "вибір військовослужбовців варто поважати нам усім".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в "Укрзалізниці" пояснили, чому так складно купити квитки на потяг. Вони пояснили, до чого тут військові.