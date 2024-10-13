Чоловік станцював перед співробітниками ТЦК у Житомирі та став героєм дня в мережі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Коментатори не стримували емоцій
У Житомирі чоловік влаштував театральну виставу перед працівниками Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК СП). Він почав танцювати перед військовими, коли перевіряли документи в інших.
Відео, зняте в ТРЦ "Глобал", оприлюднили телеграм-канали. Під час танцю чоловік дістав якийсь документ. Ймовірно, це була довідка про відстрочку від призову.
Варто зазначити, що сьогодні місцеві канали також повідомляли, що працівники ТЦК влаштували рейд в цьому ТРЦ. За словами місцевих, там перекрили всі входи та виїзди зі стоянки.
Користувачів мережі потішив цей випадок. Вони під дописами з відео лишили свої думки щодо цікавої та смішної поведінки чоловіка.
Були й ті, хто був невдоволений поведінкою чоловіка. Коментатор написав, що в окоп мають піти всі від 18 років.
Нагадаємо, у пʼятницю, 11 жовтня, мережу сколихнули повідомлення про те, що десятки співробітників ТЦК прийшли в Києві до Палацу Спорту, де проходив концерт групи "Океан Ельзи". Після цього в мережі почали з'являтися повідомлення про подібні ситуації в закладах Львову, готелях Києва, ТРЦ, нічних клубах та кафе. Також "Телеграф" писав, що працівники ТЦК завітали на популярний курорт у Буковелі.