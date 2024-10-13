Мужчина станцевал перед сотрудниками ТЦК в Житомире и стал героем дня в сети (видео)

Комментаторы не сдерживали эмоций

В Житомире мужчина устроил театральное представление перед работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Он начал танцевать перед военными, когда проверяли документы у других.

Видео, снятое в ТРЦ "Глобал", обнародовали телеграмм-каналы. Во время танца мужчина достал какой-то документ. Вероятно, это была справка об отсрочке от призыва.

Следует отметить, что сегодня местные каналы также сообщали, что работники ТЦК устроили рейд по этому ТРЦ. По словам местных жителей, там перекрыли все входы и выезды со стоянки.

Пользователей сети порадовал этот случай. Они под сообщениями из видео оставили свои мысли относительно интересного и смешного поведения мужчины.

Были и те, кто был недоволен поведением мужчины. Комментатор написал, что в окоп должны уйти все от 18 лет.

Напомним, в пятницу, 11 октября, сеть всколыхнули сообщения о том, что десятки сотрудников ТЦК пришли в Киеве во Дворец Спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы". После этого в сети начали появляться сообщения о подобных ситуациях в заведениях Львова, гостиницах Киева, ТРЦ, ночных клубах и кафе. Также "Телеграф" писал, что работники ТЦК посетили популярный курорт в Буковеле.