VIII Український Жіночий Конгрес розпочав реєстрацію: як взяти участь

Стартувала реєстрація на участь у Восьмому Українському Жіночому Когресі, що запланований на 5 листопада 2024 року у Києві. Щоб зареєструватися на подію, треба заповнити відповідну реєстраційну форму. Після розгляду заявки організатори зв'яжуться з учасниками для подальших інструкцій.

Подробиці повідомляє офіційний сайт прийдешньої події. Тема цьогорічного Конгресу – "Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість".

Організатори вже заявили, що Восьмий Конгрес є стратегічним: "На цьому Конгресі ми беремо на себе амбіційну ціль: обговорити відверто, у чесній розмові, якою буде Україна у 2030-2040 роках".

Повідомляється, що наскрізна ідея події полягає в тому, що жінки мають стати ключовими агентками змін у процесах перемоги та подальшого розвитку України. Жіночий потенціал – це не лише ресурс, який слід використовувати для подолання викликів, пов’язаних з війною, а й важлива складова процесу відбудови та модернізації країни.

Участь у VIII УЖК можна буде взяти в офлайн і онлайн форматах. Для реєстрації на заході слід заповнити спеціальну форму за посиланням.

"Разом з лідерками різних галузей, урядовцями, керівництвом держави, міжнародними та українськими експертами, політиками, військовослужбовцями, представниками громад та бізнесу ми говоритимемо про подолання викликів, які стоять перед українським суспільством, враховуючи питання європейської інтеграції, демографії та людського капіталу, нового суспільного договору, наслідків війни та відбудови", – зазначили організатори.

Довідка. Український Жіночий Конгрес – це щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності, яка збирає урядовців, політиків, представників місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, медіа.

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