VIII Украинский Женский Конгресс начал регистрацию: как принять участие

Стартовала регистрация на участие в Восьмом Украинском Женском Когрессе, запланированном на 5 ноября 2024 года в Киеве. Чтобы зарегистрироваться на событие, нужно заполнить соответствующую регистрационную форму. После рассмотрения заявки организаторы свяжутся с участниками для дальнейших инструкций.

Подробности сообщает официальный сайт грядущего события. Тема нынешнего Конгресса – "Женский потенциал: новые роли, новое качество".

Организаторы уже заявили, что Восьмой Конгресс является стратегическим: "На этом Конгрессе мы берем на себя амбициозную цель: обсудить откровенно, в честном разговоре, каким будет Украина в 2030-2040 годах".

Сообщается, что сквозная идея события состоит в том, что женщины должны стать ключевыми агентами изменений в процессах победы и дальнейшего развития Украины. Женский потенциал – это не только ресурс, который следует использовать для преодоления вызовов, связанных с войной, но и важная составляющая процесса восстановления и модернизации страны.

Участие в VIII УЖК можно будет принять в офлайн и онлайн форматах. Для регистрации на мероприятии следует заполнить специальную форму по ссылке.

"Наряду с лидерами разных отраслей, чиновниками, руководством государства, международными и украинскими экспертами, политиками, военнослужащими, представителями общин и бизнеса мы будем говорить о преодолении вызовов, стоящих перед украинским обществом, учитывая вопросы европейской интеграции, демографии и человеческого капитала, нового общественного договора, последствий войны и восстановления", – отметили организаторы.

Справка. Украинский Женский Конгресс – это ежегодная публичная платформа для формирования политик гендерного равенства, собирающая чиновников, политиков, представителей местного самоуправления, общественности, бизнеса, медиа.

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