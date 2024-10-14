Azov.one запускає підписку "Струм": як це допоможе в донатах

Відділ фандрейзингу АЗОВ.ONE анонсує запуск підписки СТРУМ — зручного способу підтримки 12-ї БрСП "Азов" НГУ.

Функція підписки дозволяє користувачам налаштувати постійний автоматичний донат, який закриватиме критичні та першочергові потреби бригади.

Система передбачає простий механізм: реєстрація на сайті та вибір бажаної суми для щомісячного списання займе всього декілька кліків.

Беручи за основу принцип руху впорядкованих частинок, які утворюють електричний струм, розробники прагнуть сформувати стійку мережу підтримки. Вони об'єднають імпульс небайдужих людей у спрямоване джерело допомоги. Функцію та мету підписки відображає лаконічне гасло супровідної медійної кампанії: "СТРУМ ЖИВИТЬ АЗОВ".

"Азов", що почався як добровольче формування, стоїть на захисті України з 2014 року. Їхня невпинна діяльність на передовій вимагає постійного поновлення забезпечення.

Реалії сучасного фронту зробили дрони та автомобілі розхідним матеріалом, не кажучи вже про дрібніші технічні засоби та обладнання.

Підписка СТРУМ – це інструмент, створений з урахуванням вимог сьогодення, коли підтримка Сил Оборони повинна набути необхідної консистентності.