Отдел фандрейзинга АЗОВ.ONE анонсирует запуск подписки СРУМ — удобного способа поддержки 12-й БрСП "Азов" НГУ.

Функция подписки позволяет пользователям настроить постоянный автоматический донат, закрывающий критические и первоочередные потребности бригады.

Система подразумевает простой механизм: регистрация на сайте и выбор желаемой суммы для ежемесячного списания займет всего несколько кликов.

Основываясь на принципе движения упорядоченных частиц, образующих электрический ток, разработчики стремятся сформировать устойчивую сеть поддержки. Они объединят импульс неравнодушных людей в направленный источник помощи. Функцию и цель подписки отображает лаконичный лозунг сопроводительной медийной кампании: "СТРУМ ЖИВИТ АЗОВ".

"Азов", начавшийся как добровольческое формирование, стоит на защите Украины с 2014 года. Их непрекращающаяся деятельность на передовой требует постоянного возобновления обеспечения.

Реалии современного фронта сделали дроны и автомобили расходным материалом, не говоря уже о более мелких технических средствах и оборудовании.

Подписка СТРУМ – это инструмент, созданный с учетом требований настоящего, когда поддержка Сил Обороны должна приобрести необходимую консистентность.