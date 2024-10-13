У Steko спробували виправдати інцидент з директором і ТЦК, але зробили тільки гірше

У компанії зазначили, що це не перше відео, яке з’являється в інформаційному просторі

У компанії Steko Сергія Положая, який потрапив у скандал через скандал із військовими у Дніпрі прокоментували інцидент. Там заявили, що опубліковане відео не є повним, і контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі.

Відповідна реакція на ситуацію зʼявилась на офіційній сторінці компанії Steko в Інстаграм. Проте навіть з цим є один момент.

"У зв’язку з нещодавніми подіями, пов’язаними з відео, на якому керівник компанії Steko конфліктує з представником ТЦК, ми хотіли б підкреслити, що опубліковане відео не є повним, і контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі", — заявили там, закликавши, щоб всі, хто там був присутній надали повне відео для відновлення справедливості.

У компанії зазначили, що це не перше відео, яке з’являється в інформаційному просторі. Нібито напередодні цього з’явилася також фейкова інформація про ситуацію, пов’язану з втечею від поліції та затриманням, що є абсолютно неправдою.

"Ми працюємо над визначенням тих хто це поширює та обовʼязково притягнемо до відповідальності за розповсюдження недостовірної інформації та наклеп. Важливо, щоб правда була встановлена, і ми прагнемо надати точну картину подій", — йдеться у повідомленні.

Відео, яке ширилось мережею з нібито директором компанії Steko можна подивитись нижче.

Позиція компанії

Окрім цього, зазначили, що у ці складні для України часи всі відчувають величезний тиск і тривогу. Додали, що кожен день приносить нові виклики, а інформація, яка нас оточує, часто сприймається суб’єктивно, особливо в умовах стресу.

"Усі ми, на жаль, можемо сказати або зробити щось імпульсивно, що не завжди відображає наші справжні наміри або переконання.Важливо наголосити, що компанія Steko – це велика команда, майже 2000 українців, які щодня працюють для зміцнення нашої економіки та задоволення потреб співвітчизників. Ми виготовляємо тисячі вікон для українських домівок та інфраструктури, які стали необхідними через варварські обстріли зі сторони агресора. Кожен з нас глибоко поважає і цінує зусилля наших захисників, які щоденно ризикують життям заради нашого спокою і незалежності. Багато наших колег вже приєдналися до лав Збройних сил України, і ми пишаємося їхнім внеском. Steko — це компанія, яка дбає не тільки про вікна, але і про людей, які за ними стоять. Щиро цінуємо кожного, хто робить свій внесок у загальну справу — чи то на полі бою, чи на робочому місці", — пишуть у дописі.

У повідомленні запевнили, що, незалежно від будь-яких обставин, їхня команда завжди залишається вірною своїй місії — працювати для підтримки нашої країни.

"Разом із кожним українцем ми продовжуємо робити все можливе для спільної перемоги і стабільного майбутнього", — підсумували у повідомленні.

Коментарі закрили, але люди знайшли спосіб висловитись

Що цікаво, коментарі на цю публікацію було закрито. Тобто люди не можуть лишати свої думки щодо інциденту.

Отар Довженко прокоментував допис компанії Steko. Він написав на своїй сторінці у Фейсбук, що цей допис — найганебніше, що він бачив у сфері комунікацій.

"Цим комунікаційникам вдалося зганьбитися сильніше за свого шефа, якого вони захищають", — написав він.

Люди знайшли, що сказати у нього під дописом. "Телеграф" зібрав думки користувачів Фейсбук.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про компанію Steko, власник якої поскандалив з ТЦК.