ТЦК з поліцією влаштували нову облаву після концерту під Києвом (відео)

Жінкам вдалось відбити одного молодика

У неділю, 13 жовтня, ТЦК продовжили свої рейди містами України. Цього разу після концерту гурту "100лиця" у Броварах на Київщині.

Про це повідомило місцеве видання "Трибуна Бровари". У публікації додали відео і написали, що на виході з місця проведення концерту представники ТЦК із поліцією в чоловіків перевіряють документи.

"Одного з працівників МКЦ затримано. Одного з глядачів від ТЦК "відбили" жінки", — йдеться у повідомленні.

На відео помітно, як одному хлопцю вдалось втекти від співробітників ТЦК. Люди біля культурного центру провели відчайдуху бурхливими оплесками та криками.

Пізніше відбулася сутичка представників ТЦК з працівницями міського культурного центру. Жінки голосно сваряться з військовими, які відтягли їх від машини силою.

"Працівниця МКЦ просила в представників поліції повернути колегу, який мав завершити робочий день. За словами жінки, співробітника затримали прямо на робочому місці і силоміць посадили в бусик. Прохання жінки переросло в силове протистояння від представників ТЦК", — йдеться у повідомленні.

А ні гурт, ні міська рада і представники Броварського ТЦК поки не відреагували на інцидент.

Нагадаємо, у пʼятницю, 11 жовтня, мережу сколихнули повідомлення про те, що десятки співробітників ТЦК прийшли в Києві до Палацу Спорту, де проходив концерт групи "Океан Ельзи". Після цього в мережі почали з'являтися повідомлення про подібні ситуації в закладах Львову, готелях Києва, ТРЦ, нічних клубах та кафе.

Раніше "Телеграф" писав, що у Житомирі чоловік влаштував театральну виставу перед працівниками Територіального центру комплектування і соціальної підтримки