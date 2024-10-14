В Україні замінували десятки установ, до чого тут журналісти з "Радіо Свобода"

Серія мінувань прокотилася різними містами країни

Вдень у понеділок, 14 жовтня, Україною прокотилася серія "замінувань". Правоохоронці та відповідні спецслужби шукають вибухівки у навчальних закладах та судах Києва, Дніпра, Львова, Рівного, Житомира тощо.

Про це повідомляють національні та регіональні українські ЗМІ, а також заклади та відомства, які отримали попередження про замінування. Так, на офіційному каналі Рівненської обласної державної адміністрації в Telegram з’явилося таке повідомлення:

"Отримали чергове анонімне повідомлення про замінування будівлі Рівненської ОДА та облради. Згідно з протоколом — евакуюємо працівників. Спеціальні служби проводять обстеження приміщень".

У Києві надійшло повідомлення про мінування будівель Київського національного університету культури і мистецтв, а також транспортно-економічного коледжу. Будівлі Міністерства культури та стратегічних комунікацій та податкової.

У Львові повідомляють про замінування Львівського фахового коледжу транспортної інфраструктури, професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва, школу №10 (вул. Генерала Чупринки, 1), податкову на Стрийській, будівлі на площі Ринок і музичний ліцей Соломії Крушельницької.

Про подібні випадки також повідомляється в Житомирі, Сумах, Вінниці, Запоріжжі, Ужгороді, Рівному та інших містах.

У Дніпрі очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що повідомлення про замінування державних установ та органів місцевого самоврядування були націлені на "зрив роботи важливих для країни структур і сіяння паніки серед населення".

"Дніпропетровська обласна рада також опинилася в центрі подій: надійшов дзвінок про замінування будівлі. На щастя, загрози не підтвердилися, всі працівники в безпеці, і ми продовжуємо свою роботу", — написав він.

Також у мережі з’явився нібито той самий електронний лист з попередженням про мінування, який отримали різні навчальні заклади та інші установи, зокрема, у Львові. У листі йдеться про "загрозу теракту".

"Я не хочу, щоб загинули невинні люди. Я заклав кілька вибухових пристроїв у вашу будівлю і дуже скоро все вибухне. Ви дізнаєтеся, що таке біль і страждання…", — йдеться у листі.

Наприкінці листа відправник вказав, що просить вважати винними у вибухах "журналістів порталу "Радіо. Свобода" Ірину Сисак, Валерію Єгошину та Юлію Химерик".

Лист з погрозами

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві невідомі попередили про замінування одного з ТЦК. Працівників та відвідувачів довелося швидко евакуювати на вулицю.