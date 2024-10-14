В Украине заминировали десятки учреждений, причем здесь журналисты из "Радио Свобода"

Серия минирований прокатилась по разным городам страны

Днем в понедельник, 14 октября, по Украине прокатилась серия "заминирований". Правоохранители и соответствующие спецслужбы ищут взрывчатки в учебных заведениях, судах и государственных учреждениях Киева, Днепра, Львова, Ровно, Житомира.

Об этом сообщают национальные и региональные украинские СМИ, а также заведения и ведомства, получившие предупреждение о минировании. Так, на официальном канале Ровенской облгосадминистрации в Telegram появилось следующее сообщение:

"Получили очередное анонимное сообщение о заминировании здания Ровенского ОГА и облсовета. Согласно протоколу, эвакуируем работников. Специальные службы проводят обследование помещений".

В Киеве поступило сообщение о минировании зданий Киевского национального университета культуры и искусств, а также транспортно-экономического колледжа. Здания Министерства культуры и стратегических коммуникаций и налоговой.

Во Львове сообщают о заминировании Львовского профессионального колледжа транспортной инфраструктуры, профессионального училища компьютерных технологий и строительства, школы №10 (ул. Генерала Чупринки, 1), налоговой на Стрыйской, здания на площади Рынок и музыкального лицея Соломии Крушельницкой.

О подобных случаях также сообщается в Житомире, Сумах, Виннице, Запорожье, Ужгороде, Ровно и других городах.

В Днепре глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что сообщения о заминировании государственных учреждений и органов местного самоуправления были нацелены на "срыв работы важных для страны структур и сеяние паники среди населения".

"Днепропетровский областной совет также оказался в центре событий: поступил звонок о заминировании здания. К счастью, угрозы не подтвердились, все работники в безопасности, и мы продолжаем свою работу", — написал он.

Также в сети появилось якобы то самое электронное письмо с предупреждением о минировании, которое получили различные учебные заведения и другие учреждения, в частности, во Львове. В письме говорится об "угрозе теракта".

"Я не хочу, чтобы погибли невинные люди. Я заложил несколько взрывных устройств в ваше здание и очень скоро все разразится. Вы узнаете, что такое боль и страдания…", — говорится в письме.

В конце письма отправитель указал, что просит "считать виновными во взрывах журналистов портала "Радио Свобода" Ирину Сисак, Валерию Егошину и Юлию Химерик".

Письмо с угрозами

В Национальной полиции уже отреагировали на волну замены. Подчеркнули, что уже не первый год сталкиваются с такого рода сообщениями и имеют соответствующий алгоритм реагирования на такие события.

"Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы. Призываем граждан быть внимательными и содействовать полиции в исполнении ими служебных обязанностей. По результатам проверок сообщим дополнительно", — отметили в полиции.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве неизвестные предупредили о заминировании одного из ТЦК. Работников и посетителей пришлось быстро эвакуировать на улицу.