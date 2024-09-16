Святошинський ТЦК в Києві заміновано? Що відомо

Всіх військовозобов'язаних нібито вигнали на вулицю

У Києві нібито замінували один з ТЦК. Про це повідомили кілька пабліків у Telegram, проте офіційної інформації про це не надходило.

Відео, зокрема, опублікували у каналі "Times of Ukraine". Через налаштування каналу ми не можемо поділитися з вами відео, проте зробили кілька скрінів.

Як бачимо, на кадрах видно натовп, який чекає нібито поблизу будівлі ТЦК. Разом з відео з'явилося і повідомлення про те, що ймовірно заміновано Святошинський ТЦК, який знаходиться за адресою вул. Павла Глазового, 1.

Офіційної інформації про замінування не надходило. Так само як немає згадок про це і в місцевих київських пабліках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що бійці ГУР та ССО замінували та підірвали залізничну ділянку "Старий Оскол — Валуйки". Внаслідок успішної операції постраждав вантажний поїзд, який "працював" на потреби окупантів.