Спочатку Берлін висуне умову так званому "президенту" Росії Володимиру Путіну

Україна може отримати від Німеччини крилаті ракети Taurus. Їх згоден передати лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц – за умови, що його політична сила виграє вибори, а Шольц, який занадто довго відмовлявся дати ракети, втратить свою посаду.

Про це повідомляє Ntv. Окрім перемоги на виборах, Мерц, чия партія двічі вносила пропозицію про передачу ракет Україна, вказав на ще одну важливу умову.

Кандидат у канцлери зазначив, що спочатку Берлін висуне умову так званому "президенту" Росії Володимиру Путіну. Від Кремля вимагатимуть повного припинення атак на будь-які цивільні об'єкти в Україні.

Якщо Москва відкине цю вимогу – а вона, скоріше за все, її відкине – Мерц пообіцяв, що усі обмеження на постачання та використання німецького озброєння будуть зняті. Зокрема, Збройні сили України нарешті отримають далекобійні ракети Taurus.

Нагадаємо, що у травні Німеччина дозволила Україні використовувати свою зброю для ударів по території Росії, але окрім попередньо оговореної території біля Харківської області, додались і регіони поруч із кордоном на Донецькому та Луганському напрямках. А у серпні німецьке озброєння використовувалося під час наступу в Курській області.

Проте шольцівська Німеччина не планує надавати Україні далекобійні ракети Taurus навіть після того, як дозволила бити по Росії німецьким озброєнням. В питанні передачі Україні ракет позиція Берліна залишається незмінною.