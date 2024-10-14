Порошенко отримав мільярд від "сліпого трасту"

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у жовтні збагатів більш ніж на мільярд гривень. Майже 824 млн грн з цієї значної суми олігарх отримав від так званого "сліпого трасту", повідомляє портал НАЗК із посиланням на зміни у майновому стані декларанта, внесені 10 жовтня.

10 жовтня Петро Порошенко вніс до свого майнового стану та задекларував 823,7 млн грн дивідендів від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG. Це стало виплатою дивідендів від так званого "сліпого трасту". Вказана сума є майже втричі більшою за минулорічну.

Для порівняння: у 2023 році "сліпий траст" перерахував нардепу 329 млн грн дивідендів, у 2022 році – 905 млн грн, у 2021 році – всього лише 152,4 млн грн. Крім цього, у жовтні лідер "Євросолідарності" вказав й інші великі доходи: 213 млн грн у вигляді суми погашення облігацій та майже 2 млн з інших джерел.

Історія з трастом тягнеться з 2016 року, коли світові ЗМІ одночасно опублікували велике розслідування, що розкриває причетність багатьох світових лідерів і відомих людей різних професій до приховування величезних сум грошей та мінімізації податків в офшорних компаніях. Серед них виявився і Петро Порошенко.

Після скандалу він був вимушений передати свою компанію "Рошен" у так званий "сліпий" траст.

Як повідомлялось раніше, у вересні Порошенко також збагатився на мільярд. Це в 125 разів більше, ніж олігарх заробив за рік до вторгнення росіян.

Всього за останні два роки Порошенко піднявся з 12-го на 3 місце найбагатших людей країни, багатше нього – тільки Ахметов і Пінчук.