Порошенко получил миллиард от "слепого траста"

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в октябре обогатил более миллиарда гривен. Почти 824 млн. грн. из этой значительной суммы олигарх получил от так называемого "слепого траста", сообщает портал НАПК со ссылкой на изменения в имущественном состоянии декларанта, внесенные 10 октября.

10 октября Петр Порошенко внес в свое имущественное положение и задекларировал 823,7 млн грн дивидендов от швейцарской компании Sequent Schweiz AG. Это стало выплатой дивидендов от так называемого "слепого траста". Указанная сумма почти втрое больше прошлогодней.

Для сравнения: в 2023 году "слепой траст" перечислил нардепу 329 млн грн дивидендов, в 2022 году — 905 млн грн, в 2021 году — всего 152,4 млн грн. Кроме этого, в октябре лидер "Евросолидарности" указал и другие крупные доходы: 213 млн. грн. в виде суммы погашения облигаций и почти 2 млн. из других источников.

История с трастом тянется с 2016 года, когда мировые СМИ одновременно опубликовали крупное расследование, раскрывающее причастность многих мировых лидеров и известных людей разных профессий к сокрытию огромных сумм денег и минимизации налогов в оффшорных компаниях. Среди них оказался и Петр Порошенко.

После скандала он был вынужден передать свою компанию "Рошен" в так называемый "слепой" траст.

Как сообщалось ранее, в сентябре Порошенко также обогатился миллиардом. Это в 125 раз больше, чем олигарх заработал за год до вторжения россиян.

Всего за последние два года Порошенко поднялся с 12-го на 3 место самых богатых людей страны, богаче его – только Ахметов и Пинчук.