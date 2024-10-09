Росіяни вдарили по порту в Одесі: є загиблі та постраждалі

Внаслідок атаки балістичною зброєю є загиблі та поранені

Російські війська в середу, 9 жовтня, обстріляли Одеську область балістичними ракетами. Вони вдарили по портовій інфраструктурі, є загиблі та поранені.

Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр-міністр із відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Спочатку повідомлялося, що загинули п’ятеро людей, дев’ятеро людей постраждали. Потерпілим надається медична допомога, п’ятеро людей перебувають у тяжкому стані.

За даними моніторингових Telegram-пабліків, окупанти вдарили по області о 20:09.

Під час атаки пошкодження отримало цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз "Shui Spirit". Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією за останні чотири дні, заявив Кулеба.

Пізніше стало відомо, що в результаті атаки загинули шестеро людей, вісім отримали поранення, четверо опинилися в лікарні у тяжкому стані. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

"Всі постраждалі — громадяни України. Наразі їм надається вся необхідна допомога", — написав чиновник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сили оборони України знищили у Краснодарському краї Росії базу, де зберігалося близько 400 безпілотників "Шахед".