"Залиш для татка місце у душі": донька Фаріон опублікувала фото з могили чоловіка та щемливий вірш
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Вона подякувала усім за підтримку
Донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин опублікувала щемливий вірш, що приурочений 9 дням від смерті її коханого чоловіка Василя Особи. Він загинув, захищаючи Україну, у лавах Нацгвардії.
Софія Семчишин опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото загиблого чоловіка, яке в руках тримає його донька Єва. Під зображенням написано наступний вірш:
Не звикай до мене! Я не буду вічно,
Лиш тебе напою, мов жива вода.
Вчора, синку, смерті я дивився в вічі,
Аби на Вкраїну не прийшла біда.
Не звикай до мене! Я — твоя лиш мрія,
Кулею у серці пролечу наскрізь,
У холодні ночі я тебе зігрію,
Буду твоїм сонцем сяяти вгорі.
Не звикай до мене! Я — всього лиш вітер,
Що багаття вражі у степу гасив.
Та, як засумуєш — слізки твої витру,
Сизокрилим птахом прилечу у сни.
Не звикай до мене! Я — всього лиш птаха,
Що за небокраєм спалахом зника.
Та, як раптом, Синку, стрінешся зі страхом -
Я безмовно мовлю: "Ось моя рука!".
Не звикай до мене! Хоч я й буду вічно -
Променем із неба, в музиці дощів.
Запали, рідненький, на могилці свічку
І залиш для Татка місце у душі…
Автор Валькірія Крісман.
Через кілька годин після цієї публікації донька вбитої Фаріон ще розмістила родинне фото з чоловіком та дітьми, додавши: "Дякуємо за підтримку!".
Нагадаємо, що Василь Особа загинув на війні у бою з російськими окупантами на Сіверському напрямку. Боєць служив у 4 бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України.
Раніше "Телеграф" розповідав, як родина Фаріон перенесла другу велику втрату.