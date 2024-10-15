"Залиш для татка місце у душі": донька Фаріон опублікувала фото з могили чоловіка та щемливий вірш

Вона подякувала усім за підтримку

Донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин опублікувала щемливий вірш, що приурочений 9 дням від смерті її коханого чоловіка Василя Особи. Він загинув, захищаючи Україну, у лавах Нацгвардії.

Софія Семчишин опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото загиблого чоловіка, яке в руках тримає його донька Єва. Під зображенням написано наступний вірш:

Не звикай до мене! Я не буду вічно,

Лиш тебе напою, мов жива вода.

Вчора, синку, смерті я дивився в вічі,

Аби на Вкраїну не прийшла біда.

Не звикай до мене! Я — твоя лиш мрія,

Кулею у серці пролечу наскрізь,

У холодні ночі я тебе зігрію,

Буду твоїм сонцем сяяти вгорі.

Не звикай до мене! Я — всього лиш вітер,

Що багаття вражі у степу гасив.

Та, як засумуєш — слізки твої витру,

Сизокрилим птахом прилечу у сни.

Не звикай до мене! Я — всього лиш птаха,

Що за небокраєм спалахом зника.

Та, як раптом, Синку, стрінешся зі страхом -

Я безмовно мовлю: "Ось моя рука!".

Не звикай до мене! Хоч я й буду вічно -

Променем із неба, в музиці дощів.

Запали, рідненький, на могилці свічку

І залиш для Татка місце у душі…

Автор Валькірія Крісман.

Через кілька годин після цієї публікації донька вбитої Фаріон ще розмістила родинне фото з чоловіком та дітьми, додавши: "Дякуємо за підтримку!".

Нагадаємо, що Василь Особа загинув на війні у бою з російськими окупантами на Сіверському напрямку. Боєць служив у 4 бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як родина Фаріон перенесла другу велику втрату.