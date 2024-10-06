Хотів помститися за вбивство тещі: що відомо про сім’ю загиблого на фронті зятя Ірини Фаріон (фото)
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У Василя Особи залишилася дружина і двоє дітей
Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що на фронті загинув Василь Особа — зять мовознавиці Ірини Фаріон, яку вбили 19 липня. Софія Семчишин, дочка політикині стала вдовою.
Відомо, що у Василя Особи залишилися дружина і двоє дітей — Дмитро та Ева. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про зятя Ірини Фаріон та його сім’ю.
Василь Особа — що відомо
Навчався Василь Особа у Львівській політехніці. Працював помічником депутата Михайла Семчія від партії "Свобода". Із майбутньою дружиною — Софією Семчишин він познайомився у Львові, біля пам’ятника Тарасові Шевченку.
Одружився Василь Особа із донькою Ірини Фаріон у липні 2016 року. Як повідомляла Ірина Фаріон, весілля не було великим. Було запрошено 80 гостей, але серед них не було Олега Тягнибока — лідера партії "Свобода", адже в той день його не було у Львові.
За два роки у подружжя народилася донька Ева, а ще за два — син Дмитро. Про особисте життя Василь Особа розповідав мало та вів непублічне життя. Ірина Фаріон також обирала не виносити на загал приватне життя доньки і тривалий час не розповідала у ЗМІ, що її зять перебуває на фронті і захищає нашу країну.
З Іриною Фаріон він мав теплі стосунки. Василь Особа часто викладав її фото у соцмережах, а після смерті тещі він присвячував дописи їй.
Реакція на вбивство Ірини Фаріон
Зять Ірини Фаріон болюче пережив смерть тещі. Тоді він опублікував фото снарядів з надписом "За Фаріон". Публічних заяв та коментарів більше Василь Особа не давав.
Василь Особа загинув на фронті
Зять Ірини Фаріон загинув у бою на Сіверському напрямку, про що стало відомо 6 жовтня. Він воював у 4-му батальйоні "Сила Свободи" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж".
Раніше "Телеграф" розповідав, що зять Ірини Фаріон говорив про тещу. Василь Особа був втіленням того, що мовознавець хотіла бачити у зяті.