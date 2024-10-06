Зять Фаріон загинув на фронті: що він говорив про тещу

У чоловіка були теплі стосунки з матір’ю своєї дружини

У неділю, 6 жовтня, стало відомо про те, що на фронті загинув зять мовознавця Ірини Фаріон Василь Особа. У чоловіка були теплі стосунки з тещею, а після її вбивства він навіть обіцяв помститися.

Як розповідала найближча подруга Фаріон Оксана Микитюк в інтерв’ю Obozrevatel, Особа був втіленням того, що мовознавець хотіла бачити у зяті. З її слів, сім’я навіть молилася на те, щоб дочка Фаріон знайшла когось подібного.

"Приходимо ми якось до хати, де жила Іринина мама. Вона сидить в альтанці та молиться. Ірина схилилася до неї і звертається жартома: "Розказуйте, Ярославо Степанівно, про що молитеся?". А мама відповідає: "Я так хочу, щоби Софійка зустріла чоловіка, який би був національний та релігійний". І Іринина мама вимолила такого зятя. Василько абсолютно відповідав тій життєвій дорозі, якою йшли Ірина та її Софійка. Тому, коли почалася війна, що зробив чоловік, якого моя подруга називала своїм сином? Пішов на війну", — розповідала Микитюк.

Після вбивства Фаріон Особа, який служив мінометником у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" обіцяв помститися за її загибель та показував міни з її ім’ям.

Хоча сам Особа рідко говорив про тещу публічно, але у своїх соцмережах він часто публікував її фотографії, фрагменти її публічних виступів чи лекцій. З моменту загибелі мовознавиці практично всі повідомлення в його Facebook були присвячені їй.

Як повідомлялося раніше, 19 липня 2024 року у Львові було скоєно замах на Фаріон. Жінці вистрілили у скроню з пістолета і через кілька годин вона померла в лікарні. Через кілька днів підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В’ячеслав Зінченко. Молода людина не визнає своєї вини. Його батьки також не вірять, що син міг убити і називають його патріотом.