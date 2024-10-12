У вишиванках і вбиті горем: як родина Фаріон перенесла другу велику втрату (фото)

Без батька залишилось дві дитини

У суботу, 12 жовтня, донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин зі своїми дітьми провела в останню путь свого загиблого на війні чоловіка Василя Особу. Щемливі кадри прощання вже облетіли мережу.

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий, де відбулась церемонія прощання з двома Героями, які віддали своє життя за Україну – Василем Особою та Михайлом Єзерським.

Зазначається, що Василь Особа — зять вбитої мовознавиці Ірини Фаріон. Він загинув на війні у 4 бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України.

Його дружина Софія та двоє дітей, син Дмитрик та донька Єва, були на прощанні у вишиванках та трималися гідно. Жінка Особи ледь стримувала сльози, адже два місяці назад вона поховала матір, а тепер втратила чоловіка.

"Софія дуже важко переживала втрату мами, відомої мовознавиці Ірини Фаріон. В такий короткий період в сімʼю прийшла ще одна біда. Щирі співчуття!" — йдеться у повідомлені Садового.

На церемонію прощання прийшли не лише родичі та знайомі, а й прості українці, щоб віддати шану загиблому Герою.

Нагадаємо, Василь Особа загинув у бою з російськими окупантами на Сіверському напрямку.

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