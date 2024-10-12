Донька Фаріон прощається з чоловіком у Львові – лише два місяці тому вона поховала матір (відео)

З чоловіком дочки Фаріон прощаються у Львові

У суботу, 12 жовтня, у Львові розпочалося прощання з бійцем Сил оборони України та зятем Ірини Фаріон Василем Особою, який загинув на російсько-українській війні. Труну з тілом доставили до Гарнізонного храму Львова.

Про це повідомляє "Телеграф". Боєць служив у 4 бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України. Попрощатися з Особою прийшла його дружина Софія Семчишин, дочка Ірини Фаріон та діти Василя.

Дочка Фаріон була одягнена в жалобний одяг і носила темні окуляри.

За два місяці до загибелі Василя у Львові було застрелено його тещу, філолога та мовознавця, депутата Верховної Ради України у 2012-2014 роках Ірину Фаріон.

Фотографії з процесії опублікували журналісти "Суспільне. Львів".

Журналісти 5 каналу також опублікували кадри прощання з Особою. Разом із ним у храмі прощаються із ще одним захисником, Михайлом Єзерським.

Нагадаємо, Василь Особа загинув у бою з російськими окупантами на Сіверському напрямку. Він захищав Україну у складі Національної гвардії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що петиція про посмертне присвоєння Ірині Фаріон звання Герой України набрала необхідну кількість підписів. Її розглянуть на засіданні нагородної комісії Міністерства освіти та науки України.