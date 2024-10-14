Хто міг убити Фаріон? Під підозрою кілька сотень людей: документи слідства

За цим злочином може стояти група людей

До вбивства філолога, професора Національного університету "Львівська політехніка", члена Всеукраїнського об’єднання "Свобода" та депутата Верховної Ради України 7-го скликання Ірини Фаріон може бути причетна група із величезної кількості людей.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на матеріали суду, опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Під час досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого Головного управління Національної поліції України у Львівській області про те, що до скоєння злочину можуть бути причетні невстановлені особи, які мають 300 телефонних номерів.

Це може свідчити про те, що за злочином стоїть дуже багато людей. Імена та ролі всіх зацікавлених слідству ще доведеться з’ясувати.

Суд розглянув клопотання слідчих органів та надав доступ до телефонних розмов 291 абонентів мобільних операторів України.

Нагадаємо, Ірину Фаріон було застрелено 19 липня 2024 року біля будинку по вулиці Томаша Масарика у Львові, де вона проживала. Куля увійшла їй у голову, лікарі кілька годин боролися за її життя, але їхні зусилля виявилися марними. Фаріон померла у лікарні.

Похорон відбувся 22 липня у Львові, попрощатися з Фаріон прийшли кілька тисяч людей біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла. Її поховали на Личаківському цвинтарі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 жовтня донька Ірини Фаріон Софія попрощалася зі своїм чоловіком Василем, який загинув на війні з Росією. Без батька залишилися син Дмитро та дочка Єва.