"Залиш для татка місце у душі": дочь Фарион опубликовала фото с могилы мужа и щемящее стихотворение
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Она поблагодарила всех за поддержку
Дочь убитого языковеда Ирины Фарион София Семчишин опубликовала щемящее стихотворение, приуроченное 9 дням от смерти ее любимого мужа Василия Особы. Он погиб, защищая Украину, в рядах Нацгвардии.
София Семчишин опубликовала на своей странице в Instagram фото погибшего мужа, которое в руках держит его дочь Ева. Под изображением написано следующее стихотворение:
Не звикай до мене! Я не буду вічно,
Лиш тебе напою, мов жива вода.
Вчора, синку, смерті я дивився в вічі,
Аби на Вкраїну не прийшла біда.
Не звикай до мене! Я — твоя лиш мрія,
Кулею у серці пролечу наскрізь,
У холодні ночі я тебе зігрію,
Буду твоїм сонцем сяяти вгорі.
Не звикай до мене! Я — всього лиш вітер,
Що багаття вражі у степу гасив.
Та, як засумуєш — слізки твої витру,
Сизокрилим птахом прилечу у сни.
Не звикай до мене! Я — всього лиш птаха,
Що за небокраєм спалахом зника.
Та, як раптом, Синку, стрінешся зі страхом -
Я безмовно мовлю: "Ось моя рука!".
Не звикай до мене! Хоч я й буду вічно -
Променем із неба, в музиці дощів.
Запали, рідненький, на могилці свічку
І залиш для Татка місце у душі…
Автор Валькирия Крисман.
Через несколько часов после этой публикации дочь убитой Фарион разместила семейное фото с мужем и детьми, добавив:"Спасибо за поддержку!".
Напомним, что Василий Особа погиб на войне в бою с российскими оккупантами на Северском направлении. Боец служил в 4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как семья Фарион перенесла вторую большую потерю.