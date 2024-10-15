"Залиш для татка місце у душі": дочь Фарион опубликовала фото с могилы мужа и щемящее стихотворение

Она поблагодарила всех за поддержку

Дочь убитого языковеда Ирины Фарион София Семчишин опубликовала щемящее стихотворение, приуроченное 9 дням от смерти ее любимого мужа Василия Особы. Он погиб, защищая Украину, в рядах Нацгвардии.

София Семчишин опубликовала на своей странице в Instagram фото погибшего мужа, которое в руках держит его дочь Ева. Под изображением написано следующее стихотворение:

Не звикай до мене! Я не буду вічно,

Лиш тебе напою, мов жива вода.

Вчора, синку, смерті я дивився в вічі,

Аби на Вкраїну не прийшла біда.

Не звикай до мене! Я — твоя лиш мрія,

Кулею у серці пролечу наскрізь,

У холодні ночі я тебе зігрію,

Буду твоїм сонцем сяяти вгорі.

Не звикай до мене! Я — всього лиш вітер,

Що багаття вражі у степу гасив.

Та, як засумуєш — слізки твої витру,

Сизокрилим птахом прилечу у сни.

Не звикай до мене! Я — всього лиш птаха,

Що за небокраєм спалахом зника.

Та, як раптом, Синку, стрінешся зі страхом -

Я безмовно мовлю: "Ось моя рука!".

Не звикай до мене! Хоч я й буду вічно -

Променем із неба, в музиці дощів.

Запали, рідненький, на могилці свічку

І залиш для Татка місце у душі…

Автор Валькирия Крисман.

Через несколько часов после этой публикации дочь убитой Фарион разместила семейное фото с мужем и детьми, добавив:"Спасибо за поддержку!".

Напомним, что Василий Особа погиб на войне в бою с российскими оккупантами на Северском направлении. Боец служил в 4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как семья Фарион перенесла вторую большую потерю.