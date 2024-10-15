Чи зросте ПДВ наступного року? Гетманцев дав прогноз

ПДВ має безпосередній вплив на інфляцію

Питання підвищення ПДВ в Україні не закрите і може знову постати на порядку денному. До нього доведеться повернутися, якщо між першим та другим читанням державного бюджету на 2025 рік критично збільшаться видатки.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у подкасті "Хроніки економіки". За його словами, такий крок передбачений у межах домовленості з МВФ.

Наразі в Україні діє загальна ставка ПДВ у розмірі 20%. Для лікарських препаратів встановлено пільгову ставку 7%, а для окремих сільськогосподарських продуктів – 14%. Однак, як зазначив Гетманцев, ситуація може змінитися.

Напередодні ухвалення законопроєкту була дискусія: підвищувати військовий збір чи ПДВ. За словами Гетманцева, обидва варіанти могли б принести приблизно співставні надходження до бюджету. Підвищення військового збору на 1 відсотковий пункт дало б близько 30 мільярдів гривень, а ПДВ – 45-46 мільярдів.

Гетманцев пояснив, що ПДВ має свої недоліки, зокрема, безпосередній вплив на інфляцію. Натомість військовий збір, на його думку, позитивно впливає на інфляцію, оскільки скорочує споживання. "І у першого, і у другого податків є свої прихильники та критики. Ми не чули критику підвищення ПДВ лише тому, що цього податку не було у законі", — сказав він.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, яким суттєво підвищила податки для українців. Тепер держава забиратиме із зарплат не 19,5%, а 23% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. Зміни також торкнулися автозаправних станцій, банків і небанківських фінансових організацій.

Хоча про неминучість цього кроку було відомо ще на початку 2024 року, деяким платникам податки підвищать "заднім числом". Це рішення викликало незадоволення не лише серед бізнесу та громадян, але й серед авторів ініціативи.

Гетманцев зазначив, що ухвалення цього закону не приносить радості ні йому, ні його колегам. "Ми всі не в захваті від того рішення, але ми всі розуміємо, що воно є необхідним і його ухвалити треба", — наголосив він.

Щодо боротьби з тіньовою економікою, Гетманцев зауважив, що всі податки в країні сплачує білий бізнес. "Якщо ти завозиш iPhone з-за кордону "в чорну", то ти не сплачуєш ПДВ. І тому питання про те, який з цих податків абсолютно білий достатньо маніпулятивне, бо і там, і там є чорна частина", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" писав, що навіть збільшених податків не вистачить на військові потреби ні цього, ні наступного року. Ця проблема стосується й забезпечення зарплат військовослужбовцям.