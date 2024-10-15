Увеличится ли НДС в следующем году? Гетманцев дал прогноз

НДС оказывает непосредственное влияние на инфляцию

Вопрос повышения НДС в Украине не закрыт и может снова возникнуть в повестке дня. К нему придется вернуться, если между первым и вторым чтением государственного бюджета на 2025 год критически увеличатся расходы.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в подкасте "Хроники экономики". По его словам, такой шаг предусмотрен в рамках договоренности с МВФ.

В настоящее время в Украине действует общая ставка НДС в размере 20%. Для лекарственных препаратов установлена льготная ставка 7%, а для отдельных сельскохозяйственных продуктов – 14%. Однако, как отметил Гетманцев, ситуация может измениться.

В преддверии принятия законопроекта была дискуссия: повышать военный сбор или НДС. По словам Гетманцева, оба варианта могли бы принести примерно сопоставимые поступления в бюджет. Повышение военного сбора на 1 процентный пункт дало бы около 30 миллиардов гривен, а НДС – 45-46 миллиардов.

Гетманцев объяснил, что НДС имеет свои недостатки, в частности непосредственное влияние на инфляцию. Военный сбор, по его мнению, положительно влияет на инфляцию, поскольку сокращает потребление. "И у первого, и у второго налогов есть свои сторонники и критики. Мы не слышали критику повышения НДС только потому, что этого налога не было в законе", — сказал он.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла закон, по которому существенно повысила налоги для украинцев. Теперь государство будет изымать из зарплат не 19,5%, а 23% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Изменения также затронули автозаправочные станции, банки и небанковские финансовые организации.

Хотя о неизбежности этого шага было известно еще в начале 2024 года, некоторым налогоплательщикам повысят "задним числом". Это решение вызвало недовольство не только среди бизнеса и граждан, но и авторов инициативы.

Гетманцев отметил, что принятие этого закона не доставляет радости ни ему, ни его коллегам. "Мы все не в восторге от того решения, но мы все понимаем, что оно необходимо и его принять надо", — подчеркнул он.

Относительно борьбы с теневой экономикой Гетманцев отметил, что все налоги в стране платит белый бизнес. "Если ты завозишь iPhone из-за границы "в черную", то ты не платишь НДС. И потому вопрос о том, какой из этих налогов абсолютно белый достаточно манипулятивный, потому что и там, и там есть черная часть", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" писал, что даже увеличенных налогов не хватит на военные нужды ни в этом, ни в следующем году. Эта проблема касается и обеспечения зарплат военнослужащим.