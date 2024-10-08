Навіть збільшені податки не допоможуть: "слуга" висловилась щодо фінансування армії

Депутатка бачить кілька способів розв'язання проблеми

Галина Янченко, депутатка від "Слуги народу", зробила важливу заяву про фінансування армії. За її словами, податків, які збирає Україна, не вистачить на військові потреби ні цього, ні наступного року.

Ця проблема стосується, зокрема, й забезпечення зарплат військовослужбовцям. Про це Янченко заявила в етері програми Вечір.LIVE.

"Очевидно, що податків, які ми збираємо в Україні, ні цього року, ні наступного року не буде вистачати для того, щоб покрити видатки на війну. Це зарплати нашим захисникам, купівля боєкомплекту, ремонт техніки, закупівля дронів для передової", — пояснила Галина Янченко.

Депутатка бачить кілька способів розв'язання проблеми. Серед них — пошук нових джерел фінансування військових витрат, посилення боротьби з ухиленням від податків та вдосконалення роботи митниці.

Янченко особливо наголосила на проблемі з підакцизними товарами. Це одна з найбільших сфер, де держава втрачає гроші. "Одна з найбільших таких сфер, де у України крадуть, — це підакцизні товари — алкоголь, тютюн, пальне, які продаються без акцизу по різного роду схемах", — зазначила вона.

За словами нардепки, схеми ухилення від сплати податків на підакцизні товари часто пов'язані з корупцією на митниці. Це створює комплексну проблему, яка потребує системного підходу для вирішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українцям доведеться сплачувати податки з іноземних посилок. Йдеться про оплату ПДВ при отриманні посилок з інших країн у розмірі менш як 150 євро.