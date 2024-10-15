Масштабна повітряна тривога в Україні: де пролунали вибухи, перші деталі (оновлено)

Усіх просять залишатися у укриттях до відповідного розпорядження

По всій території України 15 жовтня оголошено повітряну тривогу. Це пов’язано з загрозою застосування ракет по нашій країні з боку росіян.

Про це повідомили у Повітряних силах України. Там зазначили, що супротивник запустив МіГ-31К. Він, своєю чергою, є носієм ракет "Кинджал". Вони летять з великою швидкістю і ППО має вкрай мало часу, щоб ліквідувати їх.

У моніторингових Telegram-каналах було повідомлено, що у напрямку Очаківського району Миколаївської області зафіксовано повітряну мету. За кілька хвилин з’явилася інформація про вибухи в Очакові.

"Вибух в Очаково. Ймовірно, С-300. Також МіГ-31К у повітрі", — пишуть пабліки.

Усіх просять залишатися в укриттях до відповідного розпорядження. Загроза ракетного обстрілу ще залишається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що росіяни мають можливість для вчинення масованої атаки по території України. При цьому зробити вони це можуть одночасно сотнями дронів-камікадзе "шахед" та сотнями ракет.