Як сказати "редко, но метко" українською без кальок

Українська мова має багато влучних висловів, які підкреслюють перевагу якості над кількістю

Часом ми навіть не помічаємо, як використовуємо кальки з російської мови. Одна з таких — вислів "рідко, але мітко".

"Телеграф" з'ясував, чому не варто використовувати цю фразу та які питомо українські вислови можуть її замінити. Адже питомо українські фрази роблять наше мовлення природнішим та багатшим.

Чому це калька?

"Рідко, але мітко" — це дослівний переклад російського "редко, но метко". Така конструкція не властива українській мові та збіднює її багатий фразеологічний запас.

Правильні українські відповідники

Педагогиня та блогерка Лара Чемерис звертає увагу на кілька природних українських висловів, які влучно передають те саме значення:

раз, та гаразд,

хоч рідко, зате добре,

хоч уряди-годи, та влучно.

Ці вислови доречні в ситуаціях, коли хочемо підкреслити, що якість важливіша за кількість. Або коли щось відбувається хоч нечасто, але влучно чи вдало.

Наша мова настільки багата на влучні вислови, що не потребує калькування, особливо з російської. Використовуючи природні українські фразеологізми, ми не лише говоримо правильно, але й зберігаємо унікальність рідної мови.

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