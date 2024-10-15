Порошенко доручив "зам’яти" скандал із затриманням його депутата з 1,5 млн дол. готівкою, — експерт

Петро Порошенко має публічно відреагувати на затримання депутата Хмельницької міської ради від "Європейської солідарності" Світлани Баранської, у якої Державне бюро розслідувань знайшло 1,5 млн доларів незадекларованої готівки та об’єкти нерухомості. Про це заявив політичний експерт Олександр Кочетков.

"Розповідають, що Порошенко, який дуже любить критикувати всіх і кожного, натякаючи на власну безгрішність, був розлючений корупційним конфузом. Навіть дав команду своїй потужній медійній команді гасити розголос про мільйонерку з Хмельницького, яка попалася. І це замість того, щоб дати принципову оцінку обласної організації, за списком якої Баранська стала депутатом, і загалом у всій цій вкрай непривабливій ситуації", — пише Кочетков, зазначаючи, що Баранську підозрюють у незаконному збагаченні.

За інформацією ДБР, слідчі розслідують кримінальну справу щодо операцій на Хмельницькій митниці під час виконання договорів приватною компанією, директором якої зараз є Баранська.