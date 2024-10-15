Порошенко поручил "замять" скандал с задержанием его депутата с 1,5 млн долл. наличными, - эксперт

Петр Порошенко должен публично отреагировать на задержание депутата Хмельницкого городского совета от "Европейской солидарности" Светланы Баранской, у которой Государственное бюро расследований нашло 1,5 млн долларов незадекларированной наличности и объекты недвижимости. Об этом заявил политический эксперт Александр Кочетков.

"Рассказывают, что Порошенко, который очень любит критиковать всех и каждого, намекая на собственную безгрешность, был взбешен коррупционным конфузом. Даже дал команду своей мощной медийной команде гасить огласку о миллионерше из Хмельницкого, которая попалась. И это вместо того, чтобы дать принципиальную оценку областной организации, по списку которой Баранская стала депутатом, и в целом по всей этой крайне неприглядной ситуации", — пишет Кочетков, отмечая, что Баранскую подозревают в незаконном обогащении.

По информации ГБР, следователи расследуют уголовное дело по сделкам на Хмельницкой таможне во время выполнения договоров частной компанией, директором которой сейчас является Баранская.