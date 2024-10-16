Під Києвом гримлять вибухи: що відомо (оновлено)

Усіх просять залишатися в укриттях до відповідного розпорядження

На Київщині з ночі продовжується атака дронами типу "шахед". Вибухи пролунали вранці 16 жовтня під Києвом під час повітряної тривоги. Також їх було чути й у окремих районах столиці.

Інформація про це була опублікована у моніторингових Telegram-каналах. Повідомляється, що росіяни продовжують запускати безпілотники у бік області. Звуки вибухів, мабуть, це робота української ППО.

"БПЛА у Київській області — в районі столиці, можлива робота ППО, перебувайте в укриттях!", — йдеться у повідомленні.

У Київській обласній військовій адміністрації також зазначили, що в області зараз працює протиповітряна оборона.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збивання повітряних цілей та їх падіння. Зберігайте спокій", — пишуть у КМВА.

Варто додати, що повітряна тривога на Київщині розпочалася ще ввечері 15 жовтня і триває й досі вже 11 годин.

Голова КМДА Сергій Попко зазначив, що в області все ще фіксують безпілотники й будь-якої миті вони можуть змінити рух на Київ.

"Станом на цю хвилину в Київській області ще фіксуються російські дрони, ведеться бойова робота ППО по їхньому знищенню. Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і у столиці буде оголошена повітряна тривога. Тому прошу киян та гостей міста дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися захисними спорудами!", — сказав він.

Також Попко додав, що російські війська знову відновили терор ударними БпЛА у цивільних містах України. Зокрема, ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами та Київ після одноденної перерви вперше майже за 50 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 жовтня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Росіяни запускали МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".