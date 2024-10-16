Под Киевом гремят взрывы: что известно (обновлено)
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Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения
В Киевской области с ночи продолжается атака дронами типа "шахед". Взрывы раздались утром 16 октября под Киевом во время воздушной тревоги. Также их было слышно и в отдельных районах столицы.
Информация об этом была опубликована в мониторинговых Telegram-каналах. Сообщается, что россияне продолжают запускать беспилотники в сторону области. Звуки взрывов, вероятно, это работа украинской ПВО.
"БПЛА в Киевской области — в районе столицы, возможна работа ПВО, находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.
В Киевской областной военной администрации также отметили, что в области сейчас работает противовоздушная оборона.
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение. Сохраняйте спокойствие", — пишут в КГВА.
Стоит добавить, что воздушная тревога на Киевщине началась еще вечером 15 октября и продолжается до сих пор уже 11 часов.
Глава КГГА Сергей Попко отметил, что в области все еще фиксируют беспилотники ив любой момент они могут изменить движение на Киев.
"По состоянию на текущую минуту в Киевской области еще фиксируются российские дроны, ведется боевая работа ПВО по их уничтожению. Но не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения в Киев и в столице будет объявлена воздушная тревога. Поэтому прошу киевлян и гостей города прислушаться к сигналам оповещения и в случае опасности воспользоваться защитными сооружениями", — сказал он.
Также Попко добавил, что российские войска вновь возобновили террор ударными БпЛА по гражданским городам Украины. В частности,
враг пытался атаковать беспилотными летательными аппаратами и Киев после однодневного перерыва впервые почти за 50 дней.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 октября в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Россияне запускали МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".