Под Киевом гремят взрывы: что известно (обновлено)

Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения

В Киевской области с ночи продолжается атака дронами типа "шахед". Взрывы раздались утром 16 октября под Киевом во время воздушной тревоги. Также их было слышно и в отдельных районах столицы.

Информация об этом была опубликована в мониторинговых Telegram-каналах. Сообщается, что россияне продолжают запускать беспилотники в сторону области. Звуки взрывов, вероятно, это работа украинской ПВО.

"БПЛА в Киевской области — в районе столицы, возможна работа ПВО, находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

В Киевской областной военной администрации также отметили, что в области сейчас работает противовоздушная оборона.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение. Сохраняйте спокойствие", — пишут в КГВА.

Стоит добавить, что воздушная тревога на Киевщине началась еще вечером 15 октября и продолжается до сих пор уже 11 часов.

Глава КГГА Сергей Попко отметил, что в области все еще фиксируют беспилотники ив любой момент они могут изменить движение на Киев.

"По состоянию на текущую минуту в Киевской области еще фиксируются российские дроны, ведется боевая работа ПВО по их уничтожению. Но не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения в Киев и в столице будет объявлена ​​воздушная тревога. Поэтому прошу киевлян и гостей города прислушаться к сигналам оповещения и в случае опасности воспользоваться защитными сооружениями", — сказал он.

Также Попко добавил, что российские войска вновь возобновили террор ударными БпЛА по гражданским городам Украины. В частности,

враг пытался атаковать беспилотными летательными аппаратами и Киев после однодневного перерыва впервые почти за 50 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 октября в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Россияне запускали МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".