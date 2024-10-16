Когда могут аннулировать отсрочку от мобилизации

Ненадлежаще оформленный документ не является гарантией

В Украине идет общая мобилизация, однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Но если мужчина получил отсрочку незаконным путем, то она будет аннулирована.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. Речь идет об инциденте в Закарпатье, где задержали ректора и проректора частного университета.

Они занимались незаконным зачислением граждан на бакалавриат в украинские и зарубежные вузы, предоставляя таким образом фиктивные основания для отсрочки от призыва. В ходе расследования было обнаружено 225 человек, которые избегали мобилизации из-за незаконно полученных документов. Комиссия Ужгородского РТЦК и СП аннулировала все эти отсрочки.

То есть отсрочка, оформленная незаконно или ненадлежащим образом, будет отменена.

Кстати, фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы.

Напоминаем, что наличие оснований для отсрочки еще не гарантирует автоматического освобождения от призыва. Гражданину необходимо подтвердить свое право соответствующими документами.

Кроме того, если отсрочка оформлена с нарушениями или неправильно, человек может считаться подлежащим мобилизации и получить повестку от ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, кто по закону имеет право на отсрочку от мобилизации. Мужчины, которые:

имеют проблемы со здоровьем, что подтверждено выводами медицинской комиссии;

являются родителями трех и более несовершеннолетних детей или родителями-одиночками, воспитывающими ребенка без помощи другого родителя;

являются опекунами несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью;

воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка, которому недавно была установлена инвалидность;

ухаживают за больными членами семьи.

Также на отсрочку могут рассчитывать другие категории граждан. В этот список входят и внутренне перемещенные лица.